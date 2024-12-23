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Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Динамо М — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Динамо» М — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 23 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между командами из двух запланированных в текущем регулярном чемпионате. В недавнем матче в Казани победу одержал «Ак Барс» со счётом 5:4.

На данный момент казанский клуб расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ после 34 матчей. Московское «Динамо» провело 37 матчей и на данный момент расположилось на четвёртом месте в таблице Запада КХЛ.

Матч «Металлург» – «Авангард» 23 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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