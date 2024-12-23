«Динамо» М — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 23 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет второй матч между командами из двух запланированных в текущем регулярном чемпионате. В недавнем матче в Казани победу одержал «Ак Барс» со счётом 5:4.

На данный момент казанский клуб расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ после 34 матчей. Московское «Динамо» провело 37 матчей и на данный момент расположилось на четвёртом месте в таблице Запада КХЛ.