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Кателевский рассказал, как изменилась игра «Ак Барса» с приходом Анвара Гатиятулина

Кателевский рассказал, как изменилась игра «Ак Барса» с приходом Анвара Гатиятулина
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский рассказал, как изменился стиль игры команды при новом главном тренере Анваре Гатиятулине. В прошлые два сезона казанскую команду тренировал Зинэтула Билялетдинов.

«У Зинэтулы Хайдяровича действительно был больший акцент на оборону. Но это не значит, что мы играли в плохой хоккей. Это другой тренер, который уделял предельное внимание действиям в защите: концентрация, дисциплина в своей зоне, организованность. С приходом Анвара Рафаиловича мы стали больше играть в позиционный хоккей, за каждым закреплена определённая зона, есть также принцип взаимозаменяемости партнёра. Каждый нападающий может подстраховать другого форварда», — цитирует Кателевского «Татар-информ».

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