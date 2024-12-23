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«Иначе нас просто сомнут». Кожевников объяснил, как надо реагировать на слова Гашека

«Иначе нас просто сомнут». Кожевников объяснил, как надо реагировать на слова Гашека
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что СМИ должны агрессивнее реагировать на многочисленные заявления Доминика Гашека о российских спортсменах. Ранее бывший чешский голкипер раскритиковал приезд представителей «Монреаль Канадиенс» в Санкт-Петербург.

– Верите в матч СКА – «Монреаль»?
– Пока не верю, но в наше время всё возможно. Уже сама информация о контактах между этими клубами работает на нашу страну. У того же Гашека тут же приключилась очередная истерика. Значит, идея уже работает!

– Удивлены, что Доминатор так отреагировал?
– Вы хотите спросить, удивлен ли я реакции Дерминатора? Нет. Мал клоп, да вонюч. Но недооценивать такие выступления тоже не нужно. Я так понял, что во многом именно истерика Гашека заставила «Коламбус» отменить «Вечер русского наследия». То есть скандал сработал – и чех решил свою задачу. Поэтому если мы будем реагировать на выступления таких людей только смехом, то проиграем. У нас должна быть активная, агрессивная политика в СМИ. Иначе нас просто сомнут», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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