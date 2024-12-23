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Беднар — о Ничушкине: не бывает игр, после которых я могу сказать, что он был ужасен

Беднар — о Ничушкине: не бывает игр, после которых я могу сказать, что он был ужасен
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал игру российского нападающего Валерия Ничушкина в текущем сезоне. Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд в игре с «Сиэтлом» (5:2). На счету россиянина 16 (11+5) очков в 19 матчах.

«Штука с Вэлом в том, что он всегда играет минимум на 80-85% от своего максимума, не хуже. Не бывает игр, после которых я могу сказать, что сегодня он был ужасен. В некоторых матчах он более заметен, чем другие, что добавляет ему уверенности, он начинает больше вести игру, создаёт больше опасности у чужих ворот. Иногда шайбы заходят, иногда нет, но он показывает очень хороший хоккей и в последнее время забивает очень важные голы в самые нужные моменты для нас», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

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