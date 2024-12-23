ЦСКА обменял вратаря Всеволода Скотникова в «Адмирал», сообщает хоккейное агентство Winners.

В текущем сезоне Скотников выступал в ВХЛ за «Звезду». В фарм-клубе ЦСКА 23-летний вратарь провёл 25 матчей, в которых одержал 11 побед с процентом отражённых бросков 90,7%. Всего во Всероссийской хоккейной лиге голкипер провёл 112 матчей, в которых одержал 45 побед с процентом отражённых бросков 91,5%.

В Континентальной хоккейной лиге Скотников провёл лишь девять матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 92,6%.

На данный момент ЦСКА расположился на третьем месте Запада, «Адмирал» занимает шестое место на Востоке КХЛ.