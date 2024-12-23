«Сочи» продлил контракты с двумя нападающими и защитником

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракты с тремя игроками, сообщает агентство Winners. Новые односторонние соглашения подписали нападающие Андрей Никонов (контракт до 2026 года), Сергей Попов (контракт до 2027 года) и защитник Василий Мачулин (контракт до 2026 года).

22-летний Никонов в текущем сезоне провёл 24 матча, в которых набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Ранее силовой форвард выступал за московское «Динамо».

24-летний Попов в текущем сезоне провёл 34 матча, в которых набрал 16 очков — забросил девять шайб и отдал семь результативных передач.

22-летний Мачулин в текущем сезоне провёл 30 матчей, в которых набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.