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Металлург — Авангард. Прямая трансляция
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СКА обменял Борну Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина

СКА обменял Борну Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
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Хоккейный клуб «Металлург» и хоккейный клуб СКА произвели обмен нападающими. В рамках сделки состав магнитогорской команды пополнил форвард Борна Рендулич. В обратном направлении проследовал Павел Акользин.

Рендулич – хорватский хоккеист, выступающий на позиции крайнего нападающего. В истории «Металлурга» 32-летний Борна Рендулич станет первым игроком хорватского происхождения. В КХЛ на счету 32-летнего форварда 174 матча и 89 (43+46) очков. В прошлом сезоне в активе Борны 67 игр и 42 (20+22) результативных балла.

В текущем сезоне на счету 34-летнего Акользина 34 матча и 8 (5+3) очков. Всего в КХЛ опытнейший форвард провёл 477 матчей и набрал 110 (63+41) очков.

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