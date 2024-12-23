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Металлург — Авангард. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Бердин впервые за сезон появился в составе «Авангарда» на матч с «Металлургом»

Бердин впервые за сезон появился в составе «Авангарда» на матч с «Металлургом»
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Российский голкипер, 26-летний Михаил Бердин может сыграть в воротах «Авангарда» в матче с «Металлургом». Это будет его первая игра в сезоне-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Авангарда» на матч с «Металлургом»:

Фото: ХК «Авангард»

Ранее омский клуб сообщал, что голкипер восстанавливается после травмы. Характер повреждения не был уточнён. В сентябре он вернулся к ледовым тренировкам, но полностью стал готов к игре только сейчас.

Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где сыграл 50 матчей. Одержал 16 побед, отбил 1774 броска; 91,1% отражённых бросков.

Сейчас «Авангард» находится на седьмом месте в турнирной таблице Востока.

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