Бердин впервые за сезон появился в составе «Авангарда» на матч с «Металлургом»

Российский голкипер, 26-летний Михаил Бердин может сыграть в воротах «Авангарда» в матче с «Металлургом». Это будет его первая игра в сезоне-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Авангарда» на матч с «Металлургом»:

Фото: ХК «Авангард»

Ранее омский клуб сообщал, что голкипер восстанавливается после травмы. Характер повреждения не был уточнён. В сентябре он вернулся к ледовым тренировкам, но полностью стал готов к игре только сейчас.

Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где сыграл 50 матчей. Одержал 16 побед, отбил 1774 броска; 91,1% отражённых бросков.

Сейчас «Авангард» находится на седьмом месте в турнирной таблице Востока.