Игрок минского «Динамо» рассказал, что у Бенуа Гру были натянутые отношения с хоккеистами

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов заявил, что у нынешнего главного тренера «Трактора» Бенуа Гру были не лучшие отношения с хоккеистами команды «Сиракьюз Кранч», где Усов играл под руководством канадца.

— Он много игроков вырастил, и со многими у него были отношения не совсем. Я не люблю что-то говорить о тренерах. О тренере, как говорится, либо хорошо, либо никак. Сейчас он в «Тракторе», и команда на первом месте в конференции, значит, он молодец и делает свою работу хорошо.

— Гру — строгий тренер?

— Требовательный. Хотя все тренеры такие, и это правильно.

— У вас с ним отношения не сложились?

— Где-то не нашли общий язык, где-то — нашли. Это всё в прошлом, зачем это обсуждать? Сейчас я в «Динамо», а он — в «Тракторе», — приводит слова Усова «РБ Спорт».

«Сиракьюз Кранч» — фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», в котором Усов провёл весь прошлый сезон. В 43 матчах чемпионата АХЛ на счету Ильи было 12 (2+10) очков при 20 штрафных минутах и показателе полезности «+3».