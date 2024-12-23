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21-летним защитником «Витязя» Бусыгиным интересуются два клуба НХЛ

21-летним защитником «Витязя» Бусыгиным интересуются два клуба НХЛ
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Как стало известно «Чемпионату», два клуба НХЛ проявляют интерес в подписании защитника «Витязя» 21-летнего Ярослава Бусыгина. Действующий контракт с подмосковным клубом истекает по окончании сезона-2024/2025.

Бусыгин не был выбран на драфте клубами НХЛ и может подписать контракт в качестве свободного агента.

В текущем сезоне защитник «Витязя» провёл в составе своей команды 30 матчей и смог заработать восемь очков. Один раз он становился автором гола, семь раз делал результативные передачи. Коэффициент полезности игрока равен 0. В среднем Бусыгин проводит около 18 минут на льду в каждом матче.

Ярослав играет в составе «Витязя» с 2021 года, именно за этот клуб он дебютировал в КХЛ.

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