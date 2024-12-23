Каменский: идёт работа по допуску российских хоккеистов до Олимпиады

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о возможном допуске российской сборной по хоккею до Олимпиады.

— То, что российских фигуристов допустили до отбора до Олимпиады, это хороший знак для хоккейной сборной?

– Маленький положительный знак. Но для того, чтобы нас полноценно допустили, нам нужно работать над этим — федерациям, министерству спорта, и они это делают. Поэтому идёт работа, тяжёлый труд.

– В Федерации хоккея России утверждают, что после назначения Дональда Трампа президентом США могут быть какие-то подвижки. Видите ли вы взаимосвязь между этим?

— Я, вы знаете, не политик. Я хотел бы, чтобы спорт был отдельно от политики. Тогда все бы играли, все бы дружили, и всё было бы нормально, — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что ISU допустил российских фигуристов до отборочного этапа на Олимпиаду-2026.