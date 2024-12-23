«Сибирь» обыграла «Адмирал», у владивостокцев третье поражение подряд
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5) 1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4) 1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5) 2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4) 3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5) 4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)
За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.
Сейчас «Сибирь» на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. У команды после этой победы 31 очко, но оно не позволяет новосибирцам стать ближе к зоне плей-офф. «Адмирал» там же на шестой строчке с хорошим отрывом от седьмой. У владивостокцев 42 очка, а вот у омичей только 36.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 декабря 2024
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26
-
15:51
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:10
-
08:59
-
08:52
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:34
-
07:23
-
07:04
-
06:53
-
06:35