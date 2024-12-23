«Сибирь» обыграла «Адмирал», у владивостокцев третье поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.

Сейчас «Сибирь» на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. У команды после этой победы 31 очко, но оно не позволяет новосибирцам стать ближе к зоне плей-офф. «Адмирал» там же на шестой строчке с хорошим отрывом от седьмой. У владивостокцев 42 очка, а вот у омичей только 36.