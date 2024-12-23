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Сибирь — Адмирал, результат матча 23 декабря 2024 года, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» обыграла «Адмирал», у владивостокцев третье поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.

Сейчас «Сибирь» на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. У команды после этой победы 31 очко, но оно не позволяет новосибирцам стать ближе к зоне плей-офф. «Адмирал» там же на шестой строчке с хорошим отрывом от седьмой. У владивостокцев 42 очка, а вот у омичей только 36.

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