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Тамбиев — после поражения от «Сибири»: много эмоций отобрал матч со СКА

Тамбиев — после поражения от «Сибири»: много эмоций отобрал матч со СКА
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил поражение в матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

«Хорошая боевая игра. Немножко не хватило силёнок, но это не оправдание. Не были такие свежие: много эмоций отобрал матч со СКА. В последние 10 минут не хватило работы, концентрации, резкости, скорости», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сейчас «Адмирал» находится на уверенном шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как «Сибирь» лишь на 10-м месте, команда не попадает в зону плей-офф. Для клуба из Владивостока это третье поражение подряд.

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