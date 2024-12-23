Тамбиев — после поражения от «Сибири»: много эмоций отобрал матч со СКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил поражение в матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).

«Хорошая боевая игра. Немножко не хватило силёнок, но это не оправдание. Не были такие свежие: много эмоций отобрал матч со СКА. В последние 10 минут не хватило работы, концентрации, резкости, скорости», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сейчас «Адмирал» находится на уверенном шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как «Сибирь» лишь на 10-м месте, команда не попадает в зону плей-офф. Для клуба из Владивостока это третье поражение подряд.