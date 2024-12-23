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«Феномен. Смотришь и балдеешь». Главный тренер «Адмирала» — о Гутике

«Феномен. Смотришь и балдеешь». Главный тренер «Адмирала» — о Гутике
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на гол Даниила Гутика, позволивший сравнять счёт в матче с «Сибирью». Владивостокцы проиграли со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Такими руками, как у Гутика, немногие в КХЛ обладают. Даниил – феномен. Для меня – точно. Сам не понимаю, как он эти вещи делает. Смотришь и балдеешь на тренировке, получаешь удовольствие — так выкручивает, на коротком участке такое выполняет», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.

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