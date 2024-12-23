«Феномен. Смотришь и балдеешь». Главный тренер «Адмирала» — о Гутике

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на гол Даниила Гутика, позволивший сравнять счёт в матче с «Сибирью». Владивостокцы проиграли со счётом 2:4.

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«Такими руками, как у Гутика, немногие в КХЛ обладают. Даниил – феномен. Для меня – точно. Сам не понимаю, как он эти вещи делает. Смотришь и балдеешь на тренировке, получаешь удовольствие — так выкручивает, на коротком участке такое выполняет», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.