Тамбиев — о легионерах «Адмирала»: не могу сказать, что я восхищён их игрой

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о легионерах клуба. Владивостокцы уступили новосибирцам со счётом 2:4.

«Не могу сказать, что я восхищён их игрой, мы ждём от них большего. Легионеры должны приносить результат, ждём, терпим. Хотелось бы, чтобы они были лидерами «Адмирала». Пока я этого сказать не могу. Ещё полсезона впереди, надеюсь, сдвинется в лучшую сторону», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В матче 23 декабря за «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.