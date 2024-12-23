Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о легионерах «Адмирала»: не могу сказать, что я восхищён их игрой

Тамбиев — о легионерах «Адмирала»: не могу сказать, что я восхищён их игрой
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о легионерах клуба. Владивостокцы уступили новосибирцам со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

«Не могу сказать, что я восхищён их игрой, мы ждём от них большего. Легионеры должны приносить результат, ждём, терпим. Хотелось бы, чтобы они были лидерами «Адмирала». Пока я этого сказать не могу. Ещё полсезона впереди, надеюсь, сдвинется в лучшую сторону», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В матче 23 декабря за «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек.

Материалы по теме
Тренер «Адмирала» Тамбиев: результат определяет всё. Где надо, мы играем для зрителей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android