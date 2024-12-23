Главный тренер «Сибири» оценил домашнюю победу над «Адмиралом»
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5) 1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4) 1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5) 2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4) 3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5) 4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)
«Доволен результатом, игрой. Хороший первый период, могли уходить со счётом 3:0. Проигрывали, нашли в себе силы, забили голы, которых не хватало в предыдущих матчах. Полезли наконец-то туда, где больно, закрыли вратаря. Важная победа», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Сейчас «Сибирь» на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. У команды после этой победы 31 очко, но оно не позволяет новосибирцам стать ближе к зоне плей-офф. «Адмирал» там же на шестой строчке с хорошим отрывом от седьмой. У владивостокцев 42 очка, а вот у омичей только 36.
Комментарии
- 23 декабря 2024
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:55
-
18:54
-
18:29
-
17:59
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26
-
15:51
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:10
-
08:59
-
08:52
-
08:40
-
08:35