Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» оценил домашнюю победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» оценил домашнюю победу над «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

«Доволен результатом, игрой. Хороший первый период, могли уходить со счётом 3:0. Проигрывали, нашли в себе силы, забили голы, которых не хватало в предыдущих матчах. Полезли наконец-то туда, где больно, закрыли вратаря. Важная победа», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сейчас «Сибирь» на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. У команды после этой победы 31 очко, но оно не позволяет новосибирцам стать ближе к зоне плей-офф. «Адмирал» там же на шестой строчке с хорошим отрывом от седьмой. У владивостокцев 42 очка, а вот у омичей только 36.

Материалы по теме
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Эксклюзив
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android