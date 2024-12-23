Главный тренер «Сибири» оценил домашнюю победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 4:2.

«Доволен результатом, игрой. Хороший первый период, могли уходить со счётом 3:0. Проигрывали, нашли в себе силы, забили голы, которых не хватало в предыдущих матчах. Полезли наконец-то туда, где больно, закрыли вратаря. Важная победа», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сейчас «Сибирь» на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. У команды после этой победы 31 очко, но оно не позволяет новосибирцам стать ближе к зоне плей-офф. «Адмирал» там же на шестой строчке с хорошим отрывом от седьмой. У владивостокцев 42 очка, а вот у омичей только 36.