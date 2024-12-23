«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Ливо (Хафизуллин, Алалыкин) – 10:28 (5x5) 2:0 Алалыкин (Горшков, Пименов) – 54:57 (5x5) 3:0 Шаров – 59:15 (en)
За уфимскую команду забросили Джош Ливо, Данил Алалыкин и Александр Шаров.
Уфимцы находятся на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Команда из Хабаровска на 12-й строчке там же, у неё всего 20 очков после 38 матчей.
В последних шести встречах хабаровчане побеждали только один раз. Самая длинная серия поражений у команды в текущем сезоне — 14 матчей.
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