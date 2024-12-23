Гол Канцерова помог «Металлургу» вырвать победу у «Авангарда» в овертайме
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в овертайме
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5) 1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5) 2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)
За «Металлург» забил Роман Канцеров, оформивший дубль. За «Авангард» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев.
Благодаря этой победе «Металлург» стал четвёртым на Востоке, обойдя екатеринбургский «Автомобилист». «Авангард» забирает одно очко в этой встрече и теперь разрыв с «Адмиралом» в турнирной таблице у команд пять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 декабря 2024
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:55
-
18:54
-
18:29
-
17:59
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26
-
15:51
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:10
-
08:59
-
08:52
-
08:40
-
08:35