Гол Канцерова помог «Металлургу» вырвать победу у «Авангарда» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в овертайме

За «Металлург» забил Роман Канцеров, оформивший дубль. За «Авангард» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев.

Благодаря этой победе «Металлург» стал четвёртым на Востоке, обойдя екатеринбургский «Автомобилист». «Авангард» забирает одно очко в этой встрече и теперь разрыв с «Адмиралом» в турнирной таблице у команд пять очков.