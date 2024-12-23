Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Авангард, результат матча 23 декабря 2024 года, 2:1 ОТ, КХЛ 2024-2025

Гол Канцерова помог «Металлургу» вырвать победу у «Авангарда» в овертайме
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в овертайме

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5)     1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5)     2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)    

За «Металлург» забил Роман Канцеров, оформивший дубль. За «Авангард» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев.

Благодаря этой победе «Металлург» стал четвёртым на Востоке, обойдя екатеринбургский «Автомобилист». «Авангард» забирает одно очко в этой встрече и теперь разрыв с «Адмиралом» в турнирной таблице у команд пять очков.

Материалы по теме
Очередной курьёз от Миски, «Металлург» испортил праздник Ларионову. Итоги дня в КХЛ
Очередной курьёз от Миски, «Металлург» испортил праздник Ларионову. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android