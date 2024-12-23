Главный тренер «Сибири» рассказал, когда Лайпсик присоединится к команде

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил, когда Брендан Лайпсик присоединится к команде. 23 декабря новосибирцы уступили владивостокцам со счётом 2:4.

«Лайпсик завтра прилетает. Должен был сегодня, но у него возникли проблемы небольшие», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Лайпсик был обменян из екатеринбургского «Автомобилиста», где начинал сезон.

В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел поиграть в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона», «Вегаса».