Главный тренер «Сибири» рассказал, когда Лайпсик присоединится к команде
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил, когда Брендан Лайпсик присоединится к команде. 23 декабря новосибирцы уступили владивостокцам со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5) 1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4) 1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5) 2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4) 3:2 Мёрфи (Андреофф, Гоголев) – 49:56 (5x5) 4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)
«Лайпсик завтра прилетает. Должен был сегодня, но у него возникли проблемы небольшие», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, Лайпсик был обменян из екатеринбургского «Автомобилиста», где начинал сезон.
В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел поиграть в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона», «Вегаса».
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