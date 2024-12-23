Главный тренер «Сибири» рассказал о тяжёлой травме Фёдора Гордеева

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, в каком состоянии сейчас хоккеист Фёдор Гордеев, получивший травму. Новосибирцы уступили в матче с «Адмиралом» со счётом 2:4.

«У Гордеева разрыв мениска, как бы не хуже. Когда уйдёт опухоль и жидкость, ещё не видно связки, сам проходил через это. Будем надеяться, что на мениске всё остановится, дай бог ему здоровья. Выбыл на долгий срок», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 25-летний Гордеев проводит в «Сибири» второй сезон. Ранее он не играл в КХЛ. Защитник за 30 матчей заработал 11 очков. Он успел забить три гола и сделать восемь голевых передач.