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Главный тренер «Сибири» рассказал о тяжёлой травме Фёдора Гордеева

Главный тренер «Сибири» рассказал о тяжёлой травме Фёдора Гордеева
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, в каком состоянии сейчас хоккеист Фёдор Гордеев, получивший травму. Новосибирцы уступили в матче с «Адмиралом» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф, Гоголев) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

«У Гордеева разрыв мениска, как бы не хуже. Когда уйдёт опухоль и жидкость, ещё не видно связки, сам проходил через это. Будем надеяться, что на мениске всё остановится, дай бог ему здоровья. Выбыл на долгий срок», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 25-летний Гордеев проводит в «Сибири» второй сезон. Ранее он не играл в КХЛ. Защитник за 30 матчей заработал 11 очков. Он успел забить три гола и сделать восемь голевых передач.

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