«Не достучались до него». Епанчинцев — о невынужденных удалениях Бека

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался об удалениях Тейлора Бека в проигранном матче с «Адмиралом» (2:4)
— Легионеры сегодня отметились с разных сторон: сначала ошибались, зарабатывали ненужные удаления, но потом сделали результат. Последнее перевешивает?
— К счастью, да. Пускай так каждую игру будет, главное, чтобы результат был положительным. Бывают разные удаления. Бек это понимает, но тот перехлёст, который у него бывает, провоцирует эти моменты. Хорошо, что победили.
— Бек кажется в этих моментах неконтролируемым. Чувствуете, что можете до него достучаться?
— Здесь дело в том, что не достучались. Он это прекрасно понимает и команду подводить не хочет, но это игра. Если он уберёт эти моменты, то для него и команды это будет намного лучше, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Отметим, что Бек получил три удаления в матче с «Адмиралом». За подножку, задержку соперника клюшкой и удар клюшкой.
- 23 декабря 2024
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