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«Не достучались до него». Епанчинцев — о невынужденных удалениях Бека

«Не достучались до него». Епанчинцев — о невынужденных удалениях Бека
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался об удалениях Тейлора Бека в проигранном матче с «Адмиралом» (2:4)

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф, Гоголев) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

— Легионеры сегодня отметились с разных сторон: сначала ошибались, зарабатывали ненужные удаления, но потом сделали результат. Последнее перевешивает?
— К счастью, да. Пускай так каждую игру будет, главное, чтобы результат был положительным. Бывают разные удаления. Бек это понимает, но тот перехлёст, который у него бывает, провоцирует эти моменты. Хорошо, что победили.

— Бек кажется в этих моментах неконтролируемым. Чувствуете, что можете до него достучаться?
— Здесь дело в том, что не достучались. Он это прекрасно понимает и команду подводить не хочет, но это игра. Если он уберёт эти моменты, то для него и команды это будет намного лучше, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что Бек получил три удаления в матче с «Адмиралом». За подножку, задержку соперника клюшкой и удар клюшкой.

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