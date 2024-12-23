Советник «Монреаля» оценил игру «Локомотива» и СКА
Поделиться
Советник «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье поделился впечатлениями от матча между «Локомотивом» и СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Бардаков) – 12:13 (5x5) 1:1 А. Радулов (Бут, Иванов) – 15:01 (5x5) 1:2 Шалунов (Берёзкин) – 24:29 (5x5) 2:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 28:32 (5x4) 2:3 Берёзкин (Шалунов, Гернат) – 52:07 (5x4)
«Это был хороший хоккей, игра высокого уровня. Быстрые команды. Действительно, это была классная игра. Честно говоря, я был впечатлен, насколько матч получился хорошим. Приятно видеть такое вживую. Часто приходится смотреть записи матчей и трансляции, но смотреть вживую всегда лучше», — приводит слова Лекавалье официальный телеграм канал Романа Ротенберга.
Лекавалье вместе с генеральным менеджером «Монреаля» Кентом Хьюзом и скаутом Николаем Бобровым посетили Санкт-Петербург и были на двух матчах СКА с «Локомотивом» и «Торпедо».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 декабря 2024
-
20:51
-
20:30
-
20:05
-
19:54
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:55
-
18:54
-
18:29
-
17:59
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26
-
15:51
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:10