Советник «Монреаля» оценил игру «Локомотива» и СКА

Советник «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье поделился впечатлениями от матча между «Локомотивом» и СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

«Это был хороший хоккей, игра высокого уровня. Быстрые команды. Действительно, это была классная игра. Честно говоря, я был впечатлен, насколько матч получился хорошим. Приятно видеть такое вживую. Часто приходится смотреть записи матчей и трансляции, но смотреть вживую всегда лучше», — приводит слова Лекавалье официальный телеграм канал Романа Ротенберга.

Лекавалье вместе с генеральным менеджером «Монреаля» Кентом Хьюзом и скаутом Николаем Бобровым посетили Санкт-Петербург и были на двух матчах СКА с «Локомотивом» и «Торпедо».