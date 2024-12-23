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Советник «Монреаля» оценил игру «Локомотива» и СКА

Советник «Монреаля» оценил игру «Локомотива» и СКА
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Советник «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье поделился впечатлениями от матча между «Локомотивом» и СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Бардаков) – 12:13 (5x5)     1:1 А. Радулов (Бут, Иванов) – 15:01 (5x5)     1:2 Шалунов (Берёзкин) – 24:29 (5x5)     2:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 28:32 (5x4)     2:3 Берёзкин (Шалунов, Гернат) – 52:07 (5x4)    

«Это был хороший хоккей, игра высокого уровня. Быстрые команды. Действительно, это была классная игра. Честно говоря, я был впечатлен, насколько матч получился хорошим. Приятно видеть такое вживую. Часто приходится смотреть записи матчей и трансляции, но смотреть вживую всегда лучше», — приводит слова Лекавалье официальный телеграм канал Романа Ротенберга.

Лекавалье вместе с генеральным менеджером «Монреаля» Кентом Хьюзом и скаутом Николаем Бобровым посетили Санкт-Петербург и были на двух матчах СКА с «Локомотивом» и «Торпедо».

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