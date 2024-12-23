Арбитры не удалили Комтуа после хита, тут же «Динамо» реализовало большинство

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа применил жёсткий силовой приём против нападающего Кирилла Семёнова, после этого столичная команда сразу смогла реализовать большинство.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Арбитры не стали удалять Комтуа. После случившегося динамовцы сразу пошли в атаку, в которой реализовали большинство и нарастили преимущество, сделав счёт 4:2. Автором гола стал Седрик Пакетт. На момент написания новости бело-голубые по-прежнему ведут в матче, но со счётом 4:3.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится Кирилл Семёнов, который остался лежать на льду после хита Комтуа.