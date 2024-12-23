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Арбитры не удалили Комтуа после хита, тут же «Динамо» реализовало большинство

Арбитры не удалили Комтуа после хита, тут же «Динамо» реализовало большинство
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Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа применил жёсткий силовой приём против нападающего Кирилла Семёнова, после этого столичная команда сразу смогла реализовать большинство.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
5 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Арбитры не стали удалять Комтуа. После случившегося динамовцы сразу пошли в атаку, в которой реализовали большинство и нарастили преимущество, сделав счёт 4:2. Автором гола стал Седрик Пакетт. На момент написания новости бело-голубые по-прежнему ведут в матче, но со счётом 4:3.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится Кирилл Семёнов, который остался лежать на льду после хита Комтуа.

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