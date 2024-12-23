Легенда НХЛ Лекавалье, побывавший в Санкт-Петербурге, высказался о России

Спецсоветник «Монреаль Канадиенс» Венсан Лекавалье, посетивший Санкт-Петербург, поделился впечатлениями от России.

«Мы определённо видим разницу. Конечно, мы здесь только пару дней, но изменения в стране за 20 лет и восторг, с которым болельщики смотрели игру, – приятно видеть. Я думаю, что 20 лет назад всё было не так. Это очень хорошо, безусловно»,-- приводит слова Лекавалье телеграм-канал Романа Ротенберга.

Лекавалье приезжал не один, в России также побывали генеральный менеджер клуба Кент Хьюз и скаут Николай Бобров. Они успели посмотреть два матча СКА с участием «Локомотива» и «Торпедо».

В сезоне-2004/2005 Лекавалье играл в «Ак Барсе», поскольку сезон НХЛ отменили из-за локаута.