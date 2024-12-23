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Семь очков Лямкина и Барабанова помогли «Ак Барсу» одолеть московское «Динамо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Ак Барс» одержал победу со счётом 6:5 (1:2, 2:2, 3:1).

За «Ак Барс» забили Никита Лямкин, оформивший дубль, Никита Евсеев, Альберт Яруллин, Александр Барабанов, забивший дважды. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев.

Лямкин и Барабанов оформили голевые дубли, Никита дважды отдал результативный пас, Александр один раз. В сумме хоккеисты заработали семь очков.

«Ак Барс» располагается на третьем месте Восточной конференции КХЛ. Московское «Динамо» находится на четвёртом месте на Западе.