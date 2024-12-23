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Динамо Москва — Ак Барс, результата матча 23 декабря 2024, итоговый счет 5:6, КХЛ 2024-2025

Семь очков Лямкина и Барабанова помогли «Ак Барсу» одолеть московское «Динамо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Ак Барс» одержал победу со счётом 6:5 (1:2, 2:2, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

За «Ак Барс» забили Никита Лямкин, оформивший дубль, Никита Евсеев, Альберт Яруллин, Александр Барабанов, забивший дважды. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев.

Лямкин и Барабанов оформили голевые дубли, Никита дважды отдал результативный пас, Александр один раз. В сумме хоккеисты заработали семь очков.

«Ак Барс» располагается на третьем месте Восточной конференции КХЛ. Московское «Динамо» находится на четвёртом месте на Западе.

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