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И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Металлурга»

И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Металлурга»
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Дэйв Барр, и.о. главного тренера «Авангарда» оценил матч с «Металлургом», в котором магнитогорцы выиграли со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5)     1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5)     2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)    

«Первым периодом я доволен. Мы сыграли неплохо, учитывая, что у нас длинный выезд. Тяжело сохранять энергию и играть в полную силу. Во втором периоде мы действовали недостаточно хорошо, но надо отметить игру нашего вратаря. Он был великолепен, несколько раз серьезно выручил команду. Нам повезло, что мы остались в игре. Третий период мы начали медленно, но постепенно набирали ход. Получился хороший матч, который перешел в овертайм. Игра шла в обе стороны, но неудачный отскок от конька привел к выходу соперника к нашим воротом. В итоге «Металлург» выиграл. Мы набрали одно очко и в целом удовлетворены этим результатом», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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