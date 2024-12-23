И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Дэйв Барр, и.о. главного тренера «Авангарда» оценил матч с «Металлургом», в котором магнитогорцы выиграли со счётом 3:2 в овертайме.

«Первым периодом я доволен. Мы сыграли неплохо, учитывая, что у нас длинный выезд. Тяжело сохранять энергию и играть в полную силу. Во втором периоде мы действовали недостаточно хорошо, но надо отметить игру нашего вратаря. Он был великолепен, несколько раз серьезно выручил команду. Нам повезло, что мы остались в игре. Третий период мы начали медленно, но постепенно набирали ход. Получился хороший матч, который перешел в овертайм. Игра шла в обе стороны, но неудачный отскок от конька привел к выходу соперника к нашим воротом. В итоге «Металлург» выиграл. Мы набрали одно очко и в целом удовлетворены этим результатом», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.