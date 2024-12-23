И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Дэйв Барр, и.о. главного тренера «Авангарда» оценил матч с «Металлургом», в котором магнитогорцы выиграли со счётом 3:2 в овертайме.
«Первым периодом я доволен. Мы сыграли неплохо, учитывая, что у нас длинный выезд. Тяжело сохранять энергию и играть в полную силу. Во втором периоде мы действовали недостаточно хорошо, но надо отметить игру нашего вратаря. Он был великолепен, несколько раз серьезно выручил команду. Нам повезло, что мы остались в игре. Третий период мы начали медленно, но постепенно набирали ход. Получился хороший матч, который перешел в овертайм. Игра шла в обе стороны, но неудачный отскок от конька привел к выходу соперника к нашим воротом. В итоге «Металлург» выиграл. Мы набрали одно очко и в целом удовлетворены этим результатом», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 23 декабря 2024
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:04
-
21:43
-
21:14
-
20:51
-
20:30
-
20:05
-
19:54
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:55
-
18:54
-
18:29
-
17:59
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26
-
15:51
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:26
-
12:00
-
12:00