«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый». Разин — об игре с омичами

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче с «Авангардом». Встреча 23 декабря завершилась победой для магнитогорцев (3:2 ОТ).

«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра продолжается в овертайме. Хорошо, что сегодня победили. Обидно, что прошлые пять очков подарили сопернику, потому что игры складывались с нашим преимуществом.

Низкая реализация? Мы сами не забивали. Паливко не попал в пустые ворота. Мастерство и невезения сказались. В последнее время мы редко задействовали защитников в овертайме. А до этого играли вообще без защитников, в четыре тройки нападения», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.