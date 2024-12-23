Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый». Разин — об игре с омичами

«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый». Разин — об игре с омичами
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче с «Авангардом». Встреча 23 декабря завершилась победой для магнитогорцев (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5)     1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5)     2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)    

«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра продолжается в овертайме. Хорошо, что сегодня победили. Обидно, что прошлые пять очков подарили сопернику, потому что игры складывались с нашим преимуществом.

Низкая реализация? Мы сами не забивали. Паливко не попал в пустые ворота. Мастерство и невезения сказались. В последнее время мы редко задействовали защитников в овертайме. А до этого играли вообще без защитников, в четыре тройки нападения», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Выгнать его и взять другого!» Крикунов — о человеке, ставшем причиной неудач «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android