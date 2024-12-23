«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый». Разин — об игре с омичами
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче с «Авангардом». Встреча 23 декабря завершилась победой для магнитогорцев (3:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5) 1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5) 2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)
«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра продолжается в овертайме. Хорошо, что сегодня победили. Обидно, что прошлые пять очков подарили сопернику, потому что игры складывались с нашим преимуществом.
Низкая реализация? Мы сами не забивали. Паливко не попал в пустые ворота. Мастерство и невезения сказались. В последнее время мы редко задействовали защитников в овертайме. А до этого играли вообще без защитников, в четыре тройки нападения», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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