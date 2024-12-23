Кудашов: с шестью пропущенными шайбами здесь не выиграешь, сколько бы не забил

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему выиграть было проблематично. 23 декабря столичный клуб уступил казанцам (5:6).

— Шесть пропущенных шайб – это много. Притом многие из них возникли в результате недоработочек. Это расстраивает. С шестью пропущенными шайбами здесь не выиграешь, сколько бы не забил. В этом однозначно проблема.

— В казанском матче в общей сложности было заброшено девять шайб, сегодня – 11. С чем связана столько высокая результативность ваших матчей с «Ак Барсом»?

— Здесь два варианта. Или все плохо играем в обороне, или хорошие нападающие. Выбирайте, что вам больше нравится, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.