Кудашов: с шестью пропущенными шайбами здесь не выиграешь, сколько бы не забил
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему выиграть было проблематично. 23 декабря столичный клуб уступил казанцам (5:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5) 1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5) 2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5) 3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5) 3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5) 4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4) 4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5) 4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5) 5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4) 5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4) 5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)
— Шесть пропущенных шайб – это много. Притом многие из них возникли в результате недоработочек. Это расстраивает. С шестью пропущенными шайбами здесь не выиграешь, сколько бы не забил. В этом однозначно проблема.
— В казанском матче в общей сложности было заброшено девять шайб, сегодня – 11. С чем связана столько высокая результативность ваших матчей с «Ак Барсом»?
— Здесь два варианта. Или все плохо играем в обороне, или хорошие нападающие. Выбирайте, что вам больше нравится, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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