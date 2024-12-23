Анвар Гатиятулин оценил победный матч с московским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный матч с «Динамо» (3:2 ОТ).

«Хороший матч в исполнении обеих команд. Много атак, много борьбы, самоотверженной игры. Всё, что нравится болельщикам, результат матча решили детали. Отмечу самоотверженность и характер. Отлично было слышно наших болельщиков. Большой спорт для болельщиков, когда много голов болельщикам нравится.

И в Казани игра с «Динамо» была крайне эмоциональная. Вышли на эмоциях, желание было большое у обеих команд, где-то эмоции перехлёстывали. В итоге от плана отклонились, пошли ненужные удаления. Нужно было переворачивать игру, с этим связана замена вратаря. Дальше нужно было прибавлять в плотности, отмечу отдельно самоотверженность спецбригад», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.