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«В третьем периоде чуть-чуть сбавили». Канцеров — о встрече с «Авангардом»

«В третьем периоде чуть-чуть сбавили». Канцеров — о встрече с «Авангардом»
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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, как прошёл для него матч с «Авангардом», где магнитогорцы одержали победу (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5)     1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5)     2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)    

«Два периода мы играли намного лучше. Хорошо, что победили сегодня. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, но во втором, если вспомнить, могли забивать три гола. Два раза не попали в пустые ворота. В овертайме убежали в контратаку. Я увидел, что Шарипзянов хочет сделать передачу. Поставил клюшку, шайба отрикошетила. Никита Михайлис убежал, а я оказался в нужном месте и забил. В паузу мы здорово отдохнули, а потом хорошо поработали. Считаю, что она нам была нужна. Уже до паузы мы начали выходить на пик. Набирали очки, проводили хорошие игры. Сейчас были матчи с принципиальными соперниками. Мы настроились на победы, потому что надо подниматься выше в таблице», — передаёт слова Канцерова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Канцеров стал автором обоих голов за «Металлург».

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