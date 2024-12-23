«В третьем периоде чуть-чуть сбавили». Канцеров — о встрече с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, как прошёл для него матч с «Авангардом», где магнитогорцы одержали победу (2:1 ОТ).
«Два периода мы играли намного лучше. Хорошо, что победили сегодня. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, но во втором, если вспомнить, могли забивать три гола. Два раза не попали в пустые ворота. В овертайме убежали в контратаку. Я увидел, что Шарипзянов хочет сделать передачу. Поставил клюшку, шайба отрикошетила. Никита Михайлис убежал, а я оказался в нужном месте и забил. В паузу мы здорово отдохнули, а потом хорошо поработали. Считаю, что она нам была нужна. Уже до паузы мы начали выходить на пик. Набирали очки, проводили хорошие игры. Сейчас были матчи с принципиальными соперниками. Мы настроились на победы, потому что надо подниматься выше в таблице», — передаёт слова Канцерова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Канцеров стал автором обоих голов за «Металлург».
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