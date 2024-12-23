Кудашов: есть ребята, которые не могут себя контролировать. Значит, будут большие штрафы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, какие санкции ждут игроков, которые часто и беспричинно удаляются. 23 декабря динамовцы уступили казанцам (5:6).
— Проблема, о которой мы с вами не раз говорили в ходе этого сезона, — это невынужденные удаления. И сегодня она проявилась вновь. Опытные люди нарушают правила в ситуациях, которые совершенно того не требуют. Один удаляется, и дальше начинаются удаления косяком. Как с этим бороться?
— Мы боремся. Я уже не раз говорил об этом. Опытные люди… Иногда перехлёстывают эмоции. Но есть и такой момент: у нас в команде есть пара горячих ребят, которые не могут себя контролировать. Значит, будут большие штрафы, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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