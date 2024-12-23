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Главный тренер «Динамо» рассказал, когда Подъяпольский будет готов дебютировать за клуб

Главный тренер «Динамо» рассказал, когда Подъяпольский будет готов дебютировать за клуб
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда Владислав Подъяпольский впервые выйдет в составе клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

— Можно ли говорить, что Владислав Подъяпольский будет готов сыграть в следующем матче?
— Он и сегодня был готов. Но у нас существует план, возможно, что он и будет играть.

— А почему не сегодня?
— Потому что Моторыгин должен был играть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

29-летний вратарь перешёл из «Лады» в «Динамо» 17 декабря. Тольяттинцы получили денежную компенсацию. Владислав выразил желание выиграть Кубок Гагарина вместе с московской командой.

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