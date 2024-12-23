Главный тренер «Динамо» рассказал, когда Подъяпольский будет готов дебютировать за клуб

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда Владислав Подъяпольский впервые выйдет в составе клуба.

— Можно ли говорить, что Владислав Подъяпольский будет готов сыграть в следующем матче?

— Он и сегодня был готов. Но у нас существует план, возможно, что он и будет играть.

— А почему не сегодня?

— Потому что Моторыгин должен был играть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

29-летний вратарь перешёл из «Лады» в «Динамо» 17 декабря. Тольяттинцы получили денежную компенсацию. Владислав выразил желание выиграть Кубок Гагарина вместе с московской командой.