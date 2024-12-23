Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 23 декабря 2024 года, счет 5:0, НХЛ 2024-2025

«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс», ньюйоркцы не смогли забить ни одного гола
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержали победу со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 04:29     2:0 Майер (Мерсер, Палат) – 24:41 (pp)     3:0 Хьюз – 31:13 (pp)     4:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 48:00     5:0 Мерсер (Хьюз, Хьюз) – 52:35 (pp)    

В составе «Нью-Джерси» забили Джек Хьюз, оформивший дубль, Тимо Майер, Стефан Ноэсен, Доусон Мерсер.

«Дэвилз» находятся на второй строчке Восточной конференции НХЛ, у команды 47 очков после 37 матчей. «Рейнджерс» на 11-м месте там же. У них 33 очка после 33 игр.

Для ньюйоркцев это второе поражение подряд. «Дэвилз» одержали победу в этом матче и в предыдущем с «Питтсбург Пингвинз».

Материалы по теме
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» лидерство на Востоке НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android