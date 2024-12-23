«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс», ньюйоркцы не смогли забить ни одного гола

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержали победу со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

В составе «Нью-Джерси» забили Джек Хьюз, оформивший дубль, Тимо Майер, Стефан Ноэсен, Доусон Мерсер.

«Дэвилз» находятся на второй строчке Восточной конференции НХЛ, у команды 47 очков после 37 матчей. «Рейнджерс» на 11-м месте там же. У них 33 очка после 33 игр.

Для ньюйоркцев это второе поражение подряд. «Дэвилз» одержали победу в этом матче и в предыдущем с «Питтсбург Пингвинз».