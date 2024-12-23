«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс», ньюйоркцы не смогли забить ни одного гола
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержали победу со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 04:29 2:0 Майер (Мерсер, Палат) – 24:41 (pp) 3:0 Хьюз – 31:13 (pp) 4:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 48:00 5:0 Мерсер (Хьюз, Хьюз) – 52:35 (pp)
В составе «Нью-Джерси» забили Джек Хьюз, оформивший дубль, Тимо Майер, Стефан Ноэсен, Доусон Мерсер.
«Дэвилз» находятся на второй строчке Восточной конференции НХЛ, у команды 47 очков после 37 матчей. «Рейнджерс» на 11-м месте там же. У них 33 очка после 33 игр.
Для ньюйоркцев это второе поражение подряд. «Дэвилз» одержали победу в этом матче и в предыдущем с «Питтсбург Пингвинз».
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