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Барабанов – об игре с «Динамо»: приятно забивать голы, нежели играть 2-1

Барабанов – об игре с «Динамо»: приятно забивать голы, нежели играть 2-1
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов оценил результативный матч с московским «Динамо» с 11 голами (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

«Безумная игра получилась, думаю что болельщикам понравилась. Для нас здорово что в очередной раз проявили характер и победили. Приятно забивать голы, нежели играть 2-1. Но в плей-офф понятное дело будут совсем другие игры. Скорее придётся переходить на системность в регулярке.

Это хоккей, всякое случается. Здорово что мы не опустили руки, продолжали гнуть свою линию и это воздалось нам. Отмечу второй гол, Евсеев дал отличную передачу. Все голы наши хорошие на самом деле, сложно выделить какой-то конкретно. Главное общая победа, будет неправильно выделять какой-то конкретно.

После игры сложно сказать по пропущенным голам, надо смотреть видео. Половину голов и не видел, с холодной головой надо разобрать. Много игр хороших было, сегодня получилось забить. Тюбетейку дали в этот раз Лямкину, он заслужил», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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