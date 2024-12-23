Барабанов – об игре с «Динамо»: приятно забивать голы, нежели играть 2-1

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов оценил результативный матч с московским «Динамо» с 11 голами (5:6).
«Безумная игра получилась, думаю что болельщикам понравилась. Для нас здорово что в очередной раз проявили характер и победили. Приятно забивать голы, нежели играть 2-1. Но в плей-офф понятное дело будут совсем другие игры. Скорее придётся переходить на системность в регулярке.
Это хоккей, всякое случается. Здорово что мы не опустили руки, продолжали гнуть свою линию и это воздалось нам. Отмечу второй гол, Евсеев дал отличную передачу. Все голы наши хорошие на самом деле, сложно выделить какой-то конкретно. Главное общая победа, будет неправильно выделять какой-то конкретно.
После игры сложно сказать по пропущенным голам, надо смотреть видео. Половину голов и не видел, с холодной головой надо разобрать. Много игр хороших было, сегодня получилось забить. Тюбетейку дали в этот раз Лямкину, он заслужил», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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