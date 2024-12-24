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«Ак Барс» и «Динамо» подарили болельщикам 11 шайб на Новый год. Яркие фото с матча

«Ак Барс» и «Динамо» подарили болельщикам 11 шайб на Новый год. Яркие фото с матча
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23 декабря в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 6:5 (1:2, 2:2, 3:1).

Лучшие кадры с матча «Динамо» – «Ак Барс» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

За «Ак Барс» дубли оформили Никита Лямкин и Александр Барабанов, по одной шайбе записали на свой счёт Никита Евсеев и Альберт Яруллин. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев.

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