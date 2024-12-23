Форвард московского «Динамо» рассказал, почему следит за казанским «Ак Барсом»

Нападающий «Динамо» Артём Михеев рассказал, почему наблюдает за играми «Ак Барса». 23 декабря москвичи уступили казанцам (5:6).

«Хорошо начали, забили свои голы. Но потом допустили ошибки, лишние удаления, которые привели к поражению. Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Личная мотивация? Да не сказал бы, каждый матч важный, в каждом матче хочется победить. На каждый матч настраиваемся.

Слежу конечно за «Ак Барсом», у меня там друзья, смотрим, следим друг за другом. Отличия от хоккея Билялетдинова? Раньше думаю сложно было представить матч с «Ак Барсом» на 5-6. Но как есть так есть. Сложно сказать что-то конкретное, сейчас голова пока вообще не тем забита, сложно обсуждать», — сказал Михеев в беседе с «Чемпионатом».