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Форвард московского «Динамо» рассказал, почему следит за казанским «Ак Барсом»

Форвард московского «Динамо» рассказал, почему следит за казанским «Ак Барсом»
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Нападающий «Динамо» Артём Михеев рассказал, почему наблюдает за играми «Ак Барса». 23 декабря москвичи уступили казанцам (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

«Хорошо начали, забили свои голы. Но потом допустили ошибки, лишние удаления, которые привели к поражению. Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Личная мотивация? Да не сказал бы, каждый матч важный, в каждом матче хочется победить. На каждый матч настраиваемся.

Слежу конечно за «Ак Барсом», у меня там друзья, смотрим, следим друг за другом. Отличия от хоккея Билялетдинова? Раньше думаю сложно было представить матч с «Ак Барсом» на 5-6. Но как есть так есть. Сложно сказать что-то конкретное, сейчас голова пока вообще не тем забита, сложно обсуждать», — сказал Михеев в беседе с «Чемпионатом».

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