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Нападающий «Динамо» прокомментировал резонансный момент из матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Динамо» прокомментировал резонансный момент из матча с «Ак Барсом»
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев высказался о резонансном эпизоде с Максом Комтуа и Кириллом Семёновым во время матча с «Ак Барсом» (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

«Не скажу, что игра стала намного ожесточённее после того момента. Думаю, что с самого начала она была обоюдожёсткой, местами на грани фола. Такой момент был и там.

Один силовой не может изменить всю игру. Всегда всё можно исправить, если этого ещё больше захотеть», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Комтуа применил жёсткий силовой приём против нападающего Кирилла Семёнова, после этого столичная команда сразу смогла реализовать большинство.

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