Нападающий «Динамо» прокомментировал резонансный момент из матча с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев высказался о резонансном эпизоде с Максом Комтуа и Кириллом Семёновым во время матча с «Ак Барсом» (5:6).

«Не скажу, что игра стала намного ожесточённее после того момента. Думаю, что с самого начала она была обоюдожёсткой, местами на грани фола. Такой момент был и там.

Один силовой не может изменить всю игру. Всегда всё можно исправить, если этого ещё больше захотеть», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Комтуа применил жёсткий силовой приём против нападающего Кирилла Семёнова, после этого столичная команда сразу смогла реализовать большинство.