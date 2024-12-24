Кудрявцев — о поражении от «Ак Барса»: сами виноваты, «Динамо» допустило ненужные ошибки
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (5:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5) 1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5) 2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5) 3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5) 3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5) 4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4) 4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5) 4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5) 5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4) 5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4) 5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)
«Сами виноваты. Допустили ненужные ошибки, в том числе удаления. Должны сами выкарабкиваться из этого и исправлять ситуацию. Не знаю, почему так происходит с удалениями. Возможно, перехлёстывают эмоции, превращаясь из позитивных в какой-то негатив. Никто не хочет уступать, из-за этого начинают идти удаления.
На следующий матч нам не нужно настраиваться. Всё уже случилось. Мы просто обязаны побеждать в следующей игре», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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