Кудрявцев — о поражении от «Ак Барса»: сами виноваты, «Динамо» допустило ненужные ошибки

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (5:6).

«Сами виноваты. Допустили ненужные ошибки, в том числе удаления. Должны сами выкарабкиваться из этого и исправлять ситуацию. Не знаю, почему так происходит с удалениями. Возможно, перехлёстывают эмоции, превращаясь из позитивных в какой-то негатив. Никто не хочет уступать, из-за этого начинают идти удаления.

На следующий матч нам не нужно настраиваться. Всё уже случилось. Мы просто обязаны побеждать в следующей игре», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.