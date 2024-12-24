Форварда «Рейнджерс» Крайдера не вызвали на матч с «Девилз». Он забил 11 голов в 30 играх
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33-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер остался вне заявки на выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Девилз» по решению тренера.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 04:29 2:0 Майер (Мерсер, Палат) – 24:41 (pp) 3:0 Хьюз – 31:13 (pp) 4:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 48:00 5:0 Мерсер (Хьюз, Хьюз) – 52:35 (pp)
Отметим, в заявке на игру ветерана Крайдера заменил 31-летний нападающий Джонни Бродзински, на счету которого всего 16 встреч в текущем сезоне при четырёх (2+2) набранных очках.
Крайдер, в свою очередь, провёл в нынешнем сезоне НХЛ 30 встреч, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. В минувшем розыгрыше американец был лидером команды, набрав 75 (39+36) очков в 82 матчах.
Напомним, игра между «Рейнджерс» и «Девилз» завершилась разгромным поражением гостей со счётом 0:5.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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