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Форварда «Рейнджерс» Крайдера не вызвали на матч с «Девилз». Он забил 11 голов в 30 играх

33-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер остался вне заявки на выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Девилз» по решению тренера.

Отметим, в заявке на игру ветерана Крайдера заменил 31-летний нападающий Джонни Бродзински, на счету которого всего 16 встреч в текущем сезоне при четырёх (2+2) набранных очках.

Крайдер, в свою очередь, провёл в нынешнем сезоне НХЛ 30 встреч, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. В минувшем розыгрыше американец был лидером команды, набрав 75 (39+36) очков в 82 матчах.

Напомним, игра между «Рейнджерс» и «Девилз» завершилась разгромным поражением гостей со счётом 0:5.

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