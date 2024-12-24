Панарин отреагировал на разгромное поражение «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о разгромном поражении команды в гостевом матче с «Нью-Джерси Девилз» (0:5).

«Такое поражение может быть вызвано многими факторами, но, как я уже говорил ранее, мы испытываем дополнительное давление. Каждый игрок слишком старается и, возможно, недостаточно расслаблен. Я могу обещать, что все в команде хотят побеждать. Все усердно работают, но иногда, если у нас нет уверенности, из-за того, что мы находимся не в том психическом состоянии.

Мы слишком сильно держимся за клюшку прямо сейчас. Если бы мы знали причину плохих результатов, мы бы не оказались там, где находимся сейчас», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» располагается на 11-м месте Восточной конференции НХЛ. У них 33 очка после 33 игр.

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