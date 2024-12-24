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Панарин отреагировал на разгромное поражение «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»

Панарин отреагировал на разгромное поражение «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о разгромном поражении команды в гостевом матче с «Нью-Джерси Девилз» (0:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 04:29     2:0 Майер (Мерсер, Палат) – 24:41 (pp)     3:0 Хьюз – 31:13 (pp)     4:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 48:00     5:0 Мерсер (Хьюз, Хьюз) – 52:35 (pp)    

«Такое поражение может быть вызвано многими факторами, но, как я уже говорил ранее, мы испытываем дополнительное давление. Каждый игрок слишком старается и, возможно, недостаточно расслаблен. Я могу обещать, что все в команде хотят побеждать. Все усердно работают, но иногда, если у нас нет уверенности, из-за того, что мы находимся не в том психическом состоянии.

Мы слишком сильно держимся за клюшку прямо сейчас. Если бы мы знали причину плохих результатов, мы бы не оказались там, где находимся сейчас», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» располагается на 11-м месте Восточной конференции НХЛ. У них 33 очка после 33 игр.

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