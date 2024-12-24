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Панарин назвал текущую ситуацию в «Рейнджерс» худшим моментом своей карьеры в команде

Панарин назвал текущую ситуацию в «Рейнджерс» худшим моментом своей карьеры в команде
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о худшем моменте своей карьеры в составе «рейнджеров» после разгромного поражения команды в игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилз» (0:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 04:29     2:0 Майер (Мерсер, Палат) – 24:41 (pp)     3:0 Хьюз – 31:13 (pp)     4:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 48:00     5:0 Мерсер (Хьюз, Хьюз) – 52:35 (pp)    

«Это худший момент моей карьеры в «Рейнджерс»? Думаю, да. Но мы должны использовать ближайшие несколько дней, чтобы отдохнуть, восстановиться и затем показать лучший хоккей», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Рейнджерс» с 33 очками после 33 игр находится на 11-м месте Восточной конференции НХЛ. На счету 33-летнего Панарина 15 голов и 22 результативные передачи в 32 встречах.

Этот сезон является шестым для Артемия в составе «Рейнджерс». Он выступает за «рейнджеров» с сезона-2015/2016. За годы в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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