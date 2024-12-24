Панарин назвал текущую ситуацию в «Рейнджерс» худшим моментом своей карьеры в команде

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о худшем моменте своей карьеры в составе «рейнджеров» после разгромного поражения команды в игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилз» (0:5).
«Это худший момент моей карьеры в «Рейнджерс»? Думаю, да. Но мы должны использовать ближайшие несколько дней, чтобы отдохнуть, восстановиться и затем показать лучший хоккей», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Рейнджерс» с 33 очками после 33 игр находится на 11-м месте Восточной конференции НХЛ. На счету 33-летнего Панарина 15 голов и 22 результативные передачи в 32 встречах.
Этот сезон является шестым для Артемия в составе «Рейнджерс». Он выступает за «рейнджеров» с сезона-2015/2016. За годы в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина:
- 24 декабря 2024
-
04:52
-
04:17
-
03:52
-
03:34
-
03:21
-
00:07
-
00:04
- 23 декабря 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:04
-
21:43
-
21:14
-
20:51
-
20:30
-
20:05
-
19:54
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:55
-
18:54
-
18:29
-
17:59
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26