Панарин назвал текущую ситуацию в «Рейнджерс» худшим моментом своей карьеры в команде

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о худшем моменте своей карьеры в составе «рейнджеров» после разгромного поражения команды в игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилз» (0:5).

«Это худший момент моей карьеры в «Рейнджерс»? Думаю, да. Но мы должны использовать ближайшие несколько дней, чтобы отдохнуть, восстановиться и затем показать лучший хоккей», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Рейнджерс» с 33 очками после 33 игр находится на 11-м месте Восточной конференции НХЛ. На счету 33-летнего Панарина 15 голов и 22 результативные передачи в 32 встречах.

Этот сезон является шестым для Артемия в составе «Рейнджерс». Он выступает за «рейнджеров» с сезона-2015/2016. За годы в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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