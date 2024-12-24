Никита Кучеров стал первым россиянином, набравшим 50 очков в сезоне

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена».
На момент написания новости завершился первый период встречи. Счёт 3:0 в пользу гостей. Отметим, шайба Кучерова стала для россиянина 15-й в текущем сезоне при 35 ассистах. Таким образом, форвард стал первым российским хоккеистом, кто набрал 50 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ. На одно очко меньше (49) набрал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. У Кирилла 22 гола и 27 результативных передач.
На данный момент Никита занимает четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона.
Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ:
- 24 декабря 2024
-
04:52
-
04:17
-
03:52
-
03:34
-
03:21
-
00:07
-
00:04
- 23 декабря 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:04
-
21:43
-
21:14
-
20:51
-
20:30
-
20:05
-
19:54
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:55
-
18:54
-
18:29
-
17:59
-
17:47
-
17:09
-
16:52
-
16:26