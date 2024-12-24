Никита Кучеров стал первым россиянином, набравшим 50 очков в сезоне

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена».

На момент написания новости завершился первый период встречи. Счёт 3:0 в пользу гостей. Отметим, шайба Кучерова стала для россиянина 15-й в текущем сезоне при 35 ассистах. Таким образом, форвард стал первым российским хоккеистом, кто набрал 50 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ. На одно очко меньше (49) набрал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. У Кирилла 22 гола и 27 результативных передач.

На данный момент Никита занимает четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона.

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ: