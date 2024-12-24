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Никита Кучеров прервал четырёхматчевую безголевую серию и стал первым из россиян, набравшим 50 очков в сезоне НХЛ

Никита Кучеров стал первым россиянином, набравшим 50 очков в сезоне
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
0 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56     0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20     0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период встречи. Счёт 3:0 в пользу гостей. Отметим, шайба Кучерова стала для россиянина 15-й в текущем сезоне при 35 ассистах. Таким образом, форвард стал первым российским хоккеистом, кто набрал 50 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ. На одно очко меньше (49) набрал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. У Кирилла 22 гола и 27 результативных передач.

На данный момент Никита занимает четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона.

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