Малкин повторил редкое клубное достижение. В истории франшизы такое удавалось лишь двоим

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 500-е очко в большинстве за карьеру, отличившись двумя ассистами в игре регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз», который проходит в эти минуты в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».
На момент написания новости завершился второй период встречи. Счёт 5:3 в пользу хозяев льда. Отметим, одна из голевых передач Малкина помогла канадскому форварду Майклу Бантингу реализовать большинство. Таким образом, Малкин стал третьим игроком в истории «пингвинов», набравшим 500 очков в большинстве в своей профессиональной карьере. Ранее подобное достижение покорялось Марио Лемье (701) и Сидни Кросби (571).
На счету 38-летнего Малкина семь голов и 22 результативные передачи в 36 встречах в текущем сезоне.
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