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Малкин повторил редкое клубное достижение. В истории франшизы такое удавалось лишь двоим

Малкин повторил редкое клубное достижение. В истории франшизы такое удавалось лишь двоим
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 500-е очко в большинстве за карьеру, отличившись двумя ассистами в игре регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз», который проходит в эти минуты в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29     1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12     2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53     3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp)     4:1 Томасино (Кросби) – 17:44 (pp)     4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29     4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06     5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48    

На момент написания новости завершился второй период встречи. Счёт 5:3 в пользу хозяев льда. Отметим, одна из голевых передач Малкина помогла канадскому форварду Майклу Бантингу реализовать большинство. Таким образом, Малкин стал третьим игроком в истории «пингвинов», набравшим 500 очков в большинстве в своей профессиональной карьере. Ранее подобное достижение покорялось Марио Лемье (701) и Сидни Кросби (571).

На счету 38-летнего Малкина семь голов и 22 результативные передачи в 36 встречах в текущем сезоне.

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