Никита Кучеров получил удаление до конца матча во встрече с «Флоридой»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего периода гости впереди со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56 0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20 0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp) 0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)
Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл российский нападающий гостей Никита Кучеров, но уже через 10 минут форвард «молний» досрочно завершил встречу. 31-летний нападающий применил жёсткий силовой приём против лидера соперника Мэттью Ткачука, угодив ему коленом в колено. Главные арбитры встречи Дэн О'Рурк и Брайан Почмара оценили действия Никиты большим и дисциплинарным штрафами до конца игры.
Стоит заметить, что получивший повреждение форвард «Пантерз» в результате сумел продолжить встречу — Ткачук вернулся в игру со второго периода.
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