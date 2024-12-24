Никита Кучеров получил удаление до конца матча во встрече с «Флоридой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего периода гости впереди со счётом 3:0.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл российский нападающий гостей Никита Кучеров, но уже через 10 минут форвард «молний» досрочно завершил встречу. 31-летний нападающий применил жёсткий силовой приём против лидера соперника Мэттью Ткачука, угодив ему коленом в колено. Главные арбитры встречи Дэн О'Рурк и Брайан Почмара оценили действия Никиты большим и дисциплинарным штрафами до конца игры.

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Стоит заметить, что получивший повреждение форвард «Пантерз» в результате сумел продолжить встречу — Ткачук вернулся в игру со второго периода.