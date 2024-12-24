Шесть очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию». У Мичкова — «-3»

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.

Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились американский нападающие Брайан Раст и Блейк Лизотт, швед Рикард Ракелль, канадские форварды Майкл Бантинг, оформивший в этой встрече дубль, Филип Томасино и Сидни Кросби, на счету которого также три ассиста. Россиянин Евгений Малкин в этом матче сделал две результативные передачи.

У «Филадельфии» забитые голы в активе американского нападающего Ноа Кейтса, канадского форварда Шона Кутюрье. Также в этой игре российский защитник Егор Замула забросил шайбу. Матвей Мичков эту встречу завершил с показателем полезности «-3».

«Питтсбург» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 декабря. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Анахайм Дакс» так же 29 декабря.