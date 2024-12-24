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Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 24 декабря 2024, счёт 7:3, регулярный чемпионат НХЛ

Шесть очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию». У Мичкова — «-3»
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29     1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12     2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53     3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp)     4:1 Томасино (Кросби) – 17:44 (pp)     4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29     4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06     5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48     6:3 Кросби – 57:30     7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)    

Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились американский нападающие Брайан Раст и Блейк Лизотт, швед Рикард Ракелль, канадские форварды Майкл Бантинг, оформивший в этой встрече дубль, Филип Томасино и Сидни Кросби, на счету которого также три ассиста. Россиянин Евгений Малкин в этом матче сделал две результативные передачи.

У «Филадельфии» забитые голы в активе американского нападающего Ноа Кейтса, канадского форварда Шона Кутюрье. Также в этой игре российский защитник Егор Замула забросил шайбу. Матвей Мичков эту встречу завершил с показателем полезности «-3».

«Питтсбург» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 декабря. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Анахайм Дакс» так же 29 декабря.

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