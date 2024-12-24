Шесть очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию». У Мичкова — «-3»

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.
Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились американский нападающие Брайан Раст и Блейк Лизотт, швед Рикард Ракелль, канадские форварды Майкл Бантинг, оформивший в этой встрече дубль, Филип Томасино и Сидни Кросби, на счету которого также три ассиста. Россиянин Евгений Малкин в этом матче сделал две результативные передачи.
У «Филадельфии» забитые голы в активе американского нападающего Ноа Кейтса, канадского форварда Шона Кутюрье. Также в этой игре российский защитник Егор Замула забросил шайбу. Матвей Мичков эту встречу завершил с показателем полезности «-3».
«Питтсбург» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 декабря. «Филадельфия» продолжит выездную серию и встретится с «Анахайм Дакс» так же 29 декабря.
- 24 декабря 2024
-
06:36
-
06:33
-
06:21
-
06:13
-
06:05
-
05:57
-
05:53
-
05:49
-
05:44
-
05:38
-
05:33
-
05:32
-
04:52
-
04:17
-
03:52
-
03:34
-
03:21
-
00:07
-
00:04
- 23 декабря 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:04
-
21:43
-
21:14
-
20:51
-
20:30
-
20:05