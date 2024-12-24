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Кирилл Капризов стал вторым россиянином, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов стал вторым россиянином, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой по хочу матча с «Чикаго Блэкхоукс», проходящего на данный момент. Сейчас в игре перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Холл) – 06:47     1:1 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 11:11     1:2 Фолиньо (Назар, Донато) – 26:16     2:2 Сперджен (Тренин, Шор) – 27:05     3:2 Фэйбер (Бродин, Хуснутдинов) – 42:43     4:2 Фолиньо (Тренин) – 58:36     4:3 Дикинсон (Райхель, Холл) – 59:27    

Для Капризова эта шайба стала 23-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги при 27 результативных передачах, таким образом он покорил отметку в 50 очков, став вторым россиянином, кому это удалось сделать это в нынешней регулярке.

Недавно форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из россиян набрал своё 50-е очков в текущем розыгрыше, у него 15 шайб и 35 ассистов.

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