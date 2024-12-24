Кирилл Капризов стал вторым россиянином, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой по хочу матча с «Чикаго Блэкхоукс», проходящего на данный момент. Сейчас в игре перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2.

Для Капризова эта шайба стала 23-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги при 27 результативных передачах, таким образом он покорил отметку в 50 очков, став вторым россиянином, кому это удалось сделать это в нынешней регулярке.

Недавно форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из россиян набрал своё 50-е очков в текущем розыгрыше, у него 15 шайб и 35 ассистов.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик