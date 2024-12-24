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Бостон Брюинз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 24 декабря 2024, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» уступил «Бостону» в НХЛ. У Задорова — «+3»
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бразо (Гики, Лорей) – 19:12 (pp)     1:1 Врана (Сандин, Дюбуа) – 24:50 (pp)     2:1 Линдхольм (Маршан, Койл) – 53:41     3:1 Койл (Маршан, Макэвой) – 55:59     4:1 Маршан – 58:38    

У «Бостона» голы в свой актив записали канадский нападающий Джастин Бразо, шведский форвард Элиас Линдхольм, американец Чарли Койл и канадец Брэд Маршан.

В составе «Вашингтона» шайбу забросил чешский форвард Якуб Врана.

«Бостон» на выезде сыграет с «Коламбусом Блю Джекетс» 28 декабря. «Вашингтон» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря.

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