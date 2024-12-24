«Вашингтон» уступил «Бостону» в НХЛ. У Задорова — «+3»
Поделиться
Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бразо (Гики, Лорей) – 19:12 (pp) 1:1 Врана (Сандин, Дюбуа) – 24:50 (pp) 2:1 Линдхольм (Маршан, Койл) – 53:41 3:1 Койл (Маршан, Макэвой) – 55:59 4:1 Маршан – 58:38
У «Бостона» голы в свой актив записали канадский нападающий Джастин Бразо, шведский форвард Элиас Линдхольм, американец Чарли Койл и канадец Брэд Маршан.
В составе «Вашингтона» шайбу забросил чешский форвард Якуб Врана.
«Бостон» на выезде сыграет с «Коламбусом Блю Джекетс» 28 декабря. «Вашингтон» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря.
Комментарии
- 24 декабря 2024
-
06:41
-
06:36
-
06:33
-
06:21
-
06:13
-
06:05
-
05:57
-
05:53
-
05:49
-
05:44
-
05:38
-
05:33
-
05:32
-
04:52
-
04:17
-
03:52
-
03:34
-
03:21
-
00:07
-
00:04
- 23 декабря 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:04
-
21:43
-
21:14
-
20:51
-
20:30