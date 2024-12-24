«Вашингтон» уступил «Бостону» в НХЛ. У Задорова — «+3»

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

У «Бостона» голы в свой актив записали канадский нападающий Джастин Бразо, шведский форвард Элиас Линдхольм, американец Чарли Койл и канадец Брэд Маршан.

В составе «Вашингтона» шайбу забросил чешский форвард Якуб Врана.

«Бостон» на выезде сыграет с «Коламбусом Блю Джекетс» 28 декабря. «Вашингтон» продолжит выездную серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря.