Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в шести матчах подряд

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.

20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 11 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в шести матчах подряд.

Напомним, на данный момент в активе Матвея Мичкова 27 (11+16) очков в 33 матчах НХЛ.

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