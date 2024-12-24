Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в шести матчах подряд
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29 1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12 2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53 3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp) 4:1 Томасино (Кросби) – 17:44 (pp) 4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29 4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06 5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48 6:3 Кросби – 57:30 7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)
20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 11 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в шести матчах подряд.
Напомним, на данный момент в активе Матвея Мичкова 27 (11+16) очков в 33 матчах НХЛ.
Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу
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