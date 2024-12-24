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Гол Кучерова помог «Тампе» всухую обыграть «Флориду» в НХЛ, Бобровский пропустил 4 шайбы

Гол Кучерова помог «Тампе» всухую обыграть «Флориду» в НХЛ, Бобровский пропустил 4 шайбы
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56     0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20     0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp)     0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)    

В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Никита Кучеров, он открыл счёт в матче. Далее в ворота хозяев было заброшено ещё три безответные шайбы, отличились Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Брэндон Хагель (в меньшенстве).

Стоит добавить, что в концовке первого периода Кучеров применил жёсткий силовой приём против лидера соперника Мэттью Ткачука, после чего был удалён до конца игры.

Хозяева забить гол в сегодняшнем матче не смогли. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 25 спасений.

«Тампа» с 40 очками вышла на седьмое место Востока, у «Флориды» 46 очков, она идёт на третьей строчке.

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