Гол Кучерова помог «Тампе» всухую обыграть «Флориду» в НХЛ, Бобровский пропустил 4 шайбы

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Никита Кучеров, он открыл счёт в матче. Далее в ворота хозяев было заброшено ещё три безответные шайбы, отличились Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Брэндон Хагель (в меньшенстве).
Стоит добавить, что в концовке первого периода Кучеров применил жёсткий силовой приём против лидера соперника Мэттью Ткачука, после чего был удалён до конца игры.
Хозяева забить гол в сегодняшнем матче не смогли. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 25 спасений.
«Тампа» с 40 очками вышла на седьмое место Востока, у «Флориды» 46 очков, она идёт на третьей строчке.
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