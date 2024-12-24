Куликов был наказан десятиминутным дисциплинарным штрафом в матче «Флориды» и «Тампы»

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали гости со счётом 4:0.

В середине второго периода произошло массовое выяснение отношение, которое вспыхнуло после силового приёма российского защитника «Пантерз» Дмитрия Куликова. 34-летний россиянин применил хит против игрока «Тампы», после чего на льду началась большая стычка.

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По итогам инцидента Куликов был наказан десятиминутным дисциплинарным штрафом, как и нападающий «Тампы» Ник Пол. Ещё по одному участнику разборки со стороны каждой команды арбитры выписали по две минуты штрафа.

Напомним, что ранее в этом матче российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров заработал удаление до конца игры.